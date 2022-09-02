Заместителю «мэра» Мариуполя, депутату от ОПЗЖ объявлено о подозрении в госизмене

Депутату Мариупольского городского совета от партии ОПЗЖ, который занял должность заместителя главы оккупационной администрации, объявлено о подозрении в госимене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, депутат добровольно дал согласие на сотрудничество с захватчиками.



«Подозреваемый отвечает за остатки коммунального транспорта, уцелевших после российских бомбардировок и обстрелов. В частности, организовал проведение инвентаризации механизмов и транспортных средств, принадлежавших КП «Зеленстрой» с целью их дальнейшего использования незаконной оккупационной властью. Также предатель осуществляет регистрацию и взятие на балансовый учет в администрацию города Мариуполя квазиреспублики «ДНР» коммунальных предприятий», - говорится в сообщении.



Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, за конфискацию имущества.