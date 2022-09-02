Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді

02 вересня 2022, 15:26

Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді

Депутату Маріупольської міської ради від партії ОПЗЖ, який обійняв посаду заступника голови окупаційної адміністрації, оголошено про підозру в держзраді. Про це повідомили у прес-службі Донецької облпрокуратури.

За даними слідства, депутат добровільно дав згоду на співпрацю із загарбниками.

«Підозрюваний відповідає за залишки комунального транспорту, які вціліли після російських бомбардувань та обстрілів. Зокрема, організував проведення інвентаризації механізмів та транспортних засобів, що належали КП "Зеленбуд" з метою їхнього подальшого використання незаконною окупаційною владою. Також зрадник здійснює реєстрацію та взяття на балансовий облік до адміністрації міста Маріуполя квазіреспубліки "ДНР" комунальних підприємств», - йдеться у повідомленні.

Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі за конфіскацію майна.

Ще за темою

Організації
ОПЗЖ
Місця
Маріуполь
Інше
державна зрада

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
13:40
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
12:54
У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній
12:31
«ДНР»: Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у Петрівському районі Донецька
12:25
«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт
12:20
Розбомблений драмтеатр у Маріуполі готують до відновлення
11:24
«Я багато чого бачив»: Гендиректор МАГАТЕ розповів про відвідування Запорізької АЕС
10:36
У Херсоні чути вибухи, у соцмережах повідомляють про пошкодження гуртожитку окупантів
09:22
В окупованому Мелітополі вночі горів склад БК армії РФ — мер Федоров
09:12
У «ДНР» заявили про загибель чотирьох людей під час обстрілу
Всі новини
17:32
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
17:25
Країни G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
16:02
У Харківській ОВА показали зруйнований окупантами СК «Локомотив»
15:59
Путін має намір зібрати сили для наступу на Україну восени та взимку — ISW
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
14:52
Обмін полоненими з Росією: 14 українських військових повернулися додому
14:47
Доньки Путіна очолили список: Уряд України схвалив нові санкції
14:31
Дружина українського військового потай від чоловіка передавала РФ дані про ЗСУ — СБУ
14:29
У 40 населених пунктів Донеччини енергетики дали світло
14:20
Мінінфраструктури: Україна експортувала 5 млн тонн агропродукції в рамках «зернової угоди»
Всі новини
ВІДЕО
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
02 вересня, 17:32
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
02 вересня, 13:40
«ЛНР» виманює чоловіків на вулицю та забирає на фронт
02 вересня, 12:25

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти