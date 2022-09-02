Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді

Депутату Маріупольської міської ради від партії ОПЗЖ, який обійняв посаду заступника голови окупаційної адміністрації, оголошено про підозру в держзраді. Про це повідомили у прес-службі Донецької облпрокуратури.



За даними слідства, депутат добровільно дав згоду на співпрацю із загарбниками.



«Підозрюваний відповідає за залишки комунального транспорту, які вціліли після російських бомбардувань та обстрілів. Зокрема, організував проведення інвентаризації механізмів та транспортних засобів, що належали КП "Зеленбуд" з метою їхнього подальшого використання незаконною окупаційною владою. Також зрадник здійснює реєстрацію та взяття на балансовий облік до адміністрації міста Маріуполя квазіреспубліки "ДНР" комунальних підприємств», - йдеться у повідомленні.



Санкція ч. 2 ст. 111 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі за конфіскацію майна.