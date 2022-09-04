10 человек ранены на оккупированной части Донецкой области

Десять человек получили ранения за минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории. В так называемом «СЦКК ДНР» заявили, что ранения зафиксированы в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, поселке Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и Евгеновке.



Повреждено 23 домостроения и 13 объектов гражданской инфраструктуры.



За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя, еще два человека ранены.