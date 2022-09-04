10 людей поранено на окупованій частині Донецької області

04 вересня 2022, 11:01

10 людей поранено на окупованій частині Донецької області

Десять людей зазнали поранень за минулу добу на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території. У так званому «СЦКК ДНР» заявили , що поранення зафіксовані у Петрівському, Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, селищі Донецьк-Північний Ясинуватського району, Горлівці та Євгенівці.

Пошкоджено 23 домобудівництва та 13 об'єктів цивільної інфраструктури.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули четверо мирних жителів, ще двох людей поранено.

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