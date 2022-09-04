Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Удары по городам Донбасса. В Славянске сгорел спортзал, в Северске 2 кратера от снарядов среди жилых домов.
- ВСУ освободили село Озерное на Лиманском направлении. Есть информация о захвате россиянами Майорска.
- Горловка и Донецк под обстрелом. Разрушены десятки частных домов.
- Шахты и ряд предприятий в Луганской области не удастся восстановить. Почему, рассказал глава области, Гайдай.
- Россия готовится к созданию 4 воинских частей на юге Украины. Первых начали вербовать заключенных.
- Из захваченных городов Украины в Россию незаконно депортированы более 7 тысяч детей.