Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Удары по городам Донбасса. В Славянске сгорел спортзал, в Северске 2 кратера от снарядов среди жилых домов.

ВСУ освободили село Озерное на Лиманском направлении. Есть информация о захвате россиянами Майорска.

Горловка и Донецк под обстрелом. Разрушены десятки частных домов.

Шахты и ряд предприятий в Луганской области не удастся восстановить. Почему, рассказал глава области, Гайдай.

Россия готовится к созданию 4 воинских частей на юге Украины. Первых начали вербовать заключенных.

Из захваченных городов Украины в Россию незаконно депортированы более 7 тысяч детей.