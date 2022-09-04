Деокупація Озерного на Донбасі — головне за день ►

04 вересня 2022, 23:59

Деокупація Озерного на Донбасі — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Удари по містах Донбасу. У Слов'янську згоріла спортзала, у Сіверську 2 кратери від снарядів серед житлових будинків.
  • ЗСУ звільнили село Озерне на Лиманському напрямі. Є інформація про захоплення росіянами Майорська.
  • Горлівка та Донецьк під обстрілом. Зруйновано десятки приватних будинків.
  • Шахти та низка підприємств у Луганській області не вдасться відновити. Чому, розповів голова області, Гайдай.
  • Росія готується до створення чотирьох військових частин на півдні України. Перших почали вербувати ув'язнених.
  • Із захоплених міст України до Росії незаконно депортовано понад 7 тисяч дітей.

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