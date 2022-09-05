Суд приговорил к 16 годам тюрьмы украинца, который сдавал координаты «Азова»

Суд приговорил к 16 годам заключения завербованного спецслужбами РФ украинца, который сдавал координаты батальона «Азов» и проводил разведку для «ДНР». Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, прокуроры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ РФ завербовали жителя Киевской области.



«До февраля 2022 года он сдавал иностранной разведке местонахождение добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих. С мая 2022 года, временно проживая в Египте, мужчина через социальные сети вышел на представителей так называемой "ДНР" и начал сотрудничать с ними», - говорится в сообщении.



Уточняется, что вместе с жителем Черниговской области злоумышленник передавал информацию о местонахождении школ и детских садов на территории Черниговской области, а также места дислокации военнослужащих ВСУ.



В прокуратуре информируют, что в начале июня 2022 года этот человек приехал в Черновицкую область, где собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры, а также места расположения воинских частей ВСУ.



«Правоохранители разоблачили и задержали мужчину в Черновцах. Его сообщник задержан по месту жительства в Черниговской области и за осуществление незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации приговорен к 10 годам заключения», - говорится в сообщении.



Суд признал его виновным в государственной измене и осуществлении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).