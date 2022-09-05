Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Суд приговорил к 16 годам тюрьмы украинца, который сдавал координаты «Азова»

05 сентября 2022, 13:18

Суд приговорил к 16 годам тюрьмы украинца, который сдавал координаты «Азова»

Суд приговорил к 16 годам заключения завербованного спецслужбами РФ украинца, который сдавал координаты батальона «Азов» и проводил разведку для «ДНР». Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, прокуроры в суде доказали, что в 2017 году представители ФСБ РФ завербовали жителя Киевской области.

«До февраля 2022 года он сдавал иностранной разведке местонахождение добровольческого батальона "Азов" и информацию об отдельных военнослужащих. С мая 2022 года, временно проживая в Египте, мужчина через социальные сети вышел на представителей так называемой "ДНР" и начал сотрудничать с ними», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с жителем Черниговской области злоумышленник передавал информацию о местонахождении школ и детских садов на территории Черниговской области, а также места дислокации военнослужащих ВСУ.

В прокуратуре информируют, что в начале июня 2022 года этот человек приехал в Черновицкую область, где собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры, а также места расположения воинских частей ВСУ.

«Правоохранители разоблачили и задержали мужчину в Черновцах. Его сообщник задержан по месту жительства в Черниговской области и за осуществление незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации приговорен к 10 годам заключения», - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным в государственной измене и осуществлении незаконной разведывательной деятельности в пользу террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Еще по теме

Прочее
госизмена
Организации
Азов Всу ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:49
В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление — горсовет
12:07
Запорожскую АЭС покинула часть участников миссии МАГАТЭ — «Энергоатом»
09:52
«ДНР»: Четыре человека ранены от обстрелов за сутки
23:59
Деоккупация Озерного на Донбассе — главное за день ►
22:50
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
21:19
«ДНР» заявила о шести раненых в результате обстрелов мирных жителях
16:12
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
15:41
«Укрзализныця» запустила эвакуационные поезда для жителей Крыма
15:03
В Мариуполе сдали в эксплуатацию два дома, которые строило Минобороны РФ
10:27
Как «ДНР»: Группировка «ЛНР» снизила курс гривны на оккупированной территории
09:24
В Донецке и Макеевке из-за обстрелов погибли шесть человек
23:24
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
22:07
В Донецке обстрелом поврежден супермаркет, погиб подросток (дополнено)
20:15
В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен
19:28
Центр Донецка попал под обстрел
все новости
13:47
В захваченной армией РФ Кременной ВСУ уничтожено около 400 оккупантов — Луганская ОВА
13:18
Суд приговорил к 16 годам тюрьмы украинца, который сдавал координаты «Азова»
12:49
В оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление — горсовет
12:29
Кириленко: Украина контролирует около 45% территорий Донецкой области
12:12
Пограничнику, сбежавшему из Мариуполя в РФ, сообщено о подозрении в дезертирстве
12:07
Запорожскую АЭС покинула часть участников миссии МАГАТЭ — «Энергоатом»
11:27
Пограничники нанесли удар по позициям армии РФ в районе Святогорска
11:06
За участие в «референдумах» в оккупации предусмотрена уголовная ответственность — Верещук
10:47
В Донецкой области за сутки армией РФ уничтожены 28 гражданских объектов
10:19
В ОП напомнили, что переговоры с РФ возможны только на условиях Украины
09:52
«ДНР»: Четыре человека ранены от обстрелов за сутки
09:31
В ISW рассказали о контрнаступлении ВСУ на юге и востоке Украины
09:15
ВСУ отбили атаку на Авдеевском и Бахмутском направлениях — Генштаб
09:02
Ночью российские войска обстреляли дома и учебные заведения Никополя
08:35
Три жителя Донбасса погибли за сутки от обстрелов российской армии
все новости
ВИДЕО
Деоккупация Озерного на Донбассе — главное за день ►
04 сентября, 23:59
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
03 сентября, 22:50
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
03 сентября, 16:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты