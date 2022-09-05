Суд засудив до 16 років ув'язнення українця, який здавав координати «Азова»

Суд засудив до 16 років ув'язнення завербованого спецслужбами РФ українця, який здавав координати батальйону «Азов» та проводив розвідку для «ДНР». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



За даними слідства, прокурори в суді довели, що у 2017 році представники ФСБ РФ завербували мешканця Київської області.



«До лютого 2022 року він здавав іноземній розвідці місцезнаходження добровольчого батальйону "Азов" та інформацію про окремих військовослужбовців. З травня 2022 року, тимчасово проживаючи в Єгипті, чоловік через соціальні мережі вийшов на представників так званої ДНР і почав співпрацювати з ними», - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що разом із мешканцем Чернігівської області зловмисник передавав інформацію про місцезнаходження шкіл та дитячих садків на території Чернігівської області, а також місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.



У прокуратурі інформують, що на початку червня 2022 року ця людина приїхала до Чернівецької області, де збирала відомості про дислокацію об'єктів критичної інфраструктури, а також місця розташування військових частин ЗСУ.



«Правоохоронці викрили та затримали чоловіка у Чернівцях. Його спільника затримано за місцем проживання в Чернігівській області і за провадження незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації засуджено до 10 років ув'язнення», - йдеться у повідомленні.



Суд визнав його винним у державній зраді та провадженні незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України).