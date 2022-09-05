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Пока очень рано говорить о получении компенсации за разрушенное жилье — правозащитница

05 сентября 2022, 14:36

Пока очень рано говорить о получении компенсации за разрушенное жилье — правозащитница

Говорит о компенсации за жилье, разрушенном или поврежденном во время боевых действий, еще рано – законопроект все еще находится в разработке. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала исполнительная директорка Северной правозащитной группы, коммуникационная менеджерка сети приемных Украинского Хельсинкского союза по правам человека Наталья Есина.

Она отметила, что сейчас можно получить только помощь от международных благотворительных общественных организаций или от органов местного самоуправления.

«Что касается централизованного подхода, то еще 24 марта был зарегистрирован законопроект о компенсации поврежденного имущества. Это очень ожидаемый документ, ведь сегодня сотни тысяч граждан остались без домов или квартир, и компенсация за разрушенное жилье – это одна из самых болезненных тем. Однако до сих пор этот документ находится на проектном уровне», - сказала она.

В этом законопроекте предусматривается компенсация трех видов: денежная компенсация, финансирование строительства нового объекта или компенсация в виде финансирования строительных работ.

По ее словам, на данный момент с госуровня финансирование происходит на отдельные программы. Так, Житомирская, Киевская, Сумская, Черниговская области получили средства на восстановление критической и социальной инфраструктуры. Из этих средств происходят незначительные ремонтные работы - замена окон или дверей.

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