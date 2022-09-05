Поки що дуже рано говорити про отримання компенсації за зруйноване житло — правозахисниця

Говорить про компенсацію за житло, зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій, ще зарано – законопроект все ще перебуває в розробці. Про це в ефірі «Громадського радіо» розповіла виконавча директорка Північної правозахисної групи, комунікаційна менеджерка мережі приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини Наталія Єсіна.



Вона наголосила, що зараз можна отримати лише допомогу від міжнародних благодійних громадських організацій чи органів місцевого самоврядування.



«Щодо централізованого підходу, то ще 24 березня було зареєстровано законопроект про компенсацію пошкодженого майна. Це дуже очікуваний документ, адже сьогодні сотні тисяч громадян залишилися без будинків чи квартир, і компенсація за зруйноване житло – це одна із найболючіших тем. Однак досі цей документ перебуває на проектному рівні», - сказала вона.



У цьому законопроекті передбачається компенсація трьох видів: грошова компенсація, фінансування будівництва нового об'єкта чи компенсація у вигляді фінансування будівельних робіт.



За її словами, на даний момент з державного рівня фінансування відбувається на окремі програми. Так, Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області отримали кошти на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. З цих коштів відбуваються незначні ремонтні роботи – заміна вікон чи дверей.