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«ДНР» анонсировала новую российскую вакцину от ковида

05 сентября 2022, 18:30

«ДНР» анонсировала новую российскую вакцину от ковида

На оккупированную территорию Донецкой области российские власти планируют прислать новую вакцину от коронавируса. В группировке «ДНР» заявили, что вакцина под названием «Спутник-М» будет в Донецке в начале сентября. Ею предлагают иммунизировать местное население.

Местная пресса ссылается на то, то в России пока не будут устанавливать новые ограничения, связанные с ковидом, а потому пока не сообщают, какие меры будут принимать на оккупированной Донетчине.

В апреле группировка «ДНР» изменила некоторые карантинные ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Также там заявили, что вакцинировали российскими препаратами от коронавируса более 483 тысяч жителей оккупированной Донетчины. 

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