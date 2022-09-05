«ДНР» анонсировала новую российскую вакцину от ковида

На оккупированную территорию Донецкой области российские власти планируют прислать новую вакцину от коронавируса. В группировке «ДНР» заявили, что вакцина под названием «Спутник-М» будет в Донецке в начале сентября. Ею предлагают иммунизировать местное население.



Местная пресса ссылается на то, то в России пока не будут устанавливать новые ограничения, связанные с ковидом, а потому пока не сообщают, какие меры будут принимать на оккупированной Донетчине.

В апреле группировка «ДНР» изменила некоторые карантинные ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Также там заявили, что вакцинировали российскими препаратами от коронавируса более 483 тысяч жителей оккупированной Донетчины.



