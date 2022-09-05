«ДНР» анонсувала нову російську вакцину від ковіда

На окуповану територію Донецької області російська влада планує надіслати нову вакцину від коронавірусу. В угрупуванні «ДНР» заявили, що вакцина під назвою «Супутник-М» буде у Донецьку на початку вересня. Нею пропонують імунізувати місцеве населення.



Місцева преса посилається на те, що в Росії поки що не встановлюватимуть нові обмеження, пов'язані з ковідом, а тому поки не повідомляють, які заходи вживатимуть на окупованій Донеччині.

У квітні угруповання «ДНР» змінило деякі карантинні обмеження, які були запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Також там заявили, що вакцинували російськими препаратами від коронавірусу понад 483 тисячі жителів окупованої Донеччини.



