В Донецкой области за неделю возобновлено энергоснабжение в 104 населенных пунктах

За прошедшую неделю, с 29 августа по 4 сентября, ремонтные бригады возобновили электроснабжение для жителей 104 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В компании отметили, что это позволило восстановить свет для 67 947 семей в Донецкой области. Так, за вчера энергетикам удалось вернуть свет в доме жителей пяти населенных пунктов. С электроснабжением 1815 семей в Покровском и Бахмутском районах.



Без электроснабжения пока остаются 92 населенных пункта, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.