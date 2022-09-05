У Донецькій області за тиждень відновлено енергопостачання у 104 населених пунктах

05 вересня 2022, 18:55

У Донецькій області за тиждень відновлено енергопостачання у 104 населених пунктах

Минулого тижня, з 29 серпня по 4 вересня, ремонтні бригади відновили електропостачання для мешканців 104 населених пунктів, знеструмлених через обстріл. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Донецькі електромережі.

У компанії зазначили, що це дозволило відновити світло для 67 947 сімей на Донеччині. Так, за вчора енергетикам вдалося повернути світло у будинку мешканців п'яти населених пунктів. З електропостачанням 1815 сімей у Покровському та Бахмутському районах.

Без електропостачання поки що залишаються 92 населені пункти, де енергетики не мають можливості працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових. Найскладніші напрями — Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.

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