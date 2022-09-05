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Национальное информбюро: Из плена вернули почти 600 человек, среди них около 100 гражданских

05 сентября 2022, 20:13

Национальное информбюро: Из плена вернули почти 600 человек, среди них около 100 гражданских

На сегодняшний день возвращены из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. Об этом сообщил руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов.

«Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тысяч детей», - отметил Смирнов.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

«Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тысяч взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по вопросам реинтеграции и это индивидуальный возврат детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули», - добавил Смирнов.

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