Національне інформбюро: З полону повернули майже 600 осіб, серед них близько 100 цивільних

На сьогоднішній день повернуто з полону майже 600 осіб - це близько 100 цивільних та решта військових. Про це повідомив речник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.



«Що стосується депортованих, то з одного боку цифри дуже жахливі, з іншого боку, немає точних цифр, тому що ми не маємо доступу до території агресора, відповідно, є цифри, які повідомляє сам агресор, - це понад 3 млн осіб примусово депортованих людей на їхню територію, з них близько 600 тисяч дітей», - зазначив Смирнов.



За його словами, повернення людей на територію України відбувається дуже складно.



«Ми також збираємо дані та верифікуємо людей – це понад 30 тисяч дорослих та майже 7300 дітлахів. Люди самі обираються з території держави-агресора або є люди, які зв'язуються з Міністерством з питань реінтеграції і це індивідуальне повернення дітей. Наразі є 53 дитини, яких повернули», - додав Смирнов.