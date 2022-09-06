Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает телеканал Sky News.



Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.



Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии. Накануне лидером Консервативной партии избрали Лиз Трасс, которая занимала должность главы МИД в правительстве Джонсона.