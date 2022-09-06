Єлизавета II прийняла відставку Джонсона з посади прем'єра Великобританії

Королева Великобританії Єлизавета II ухвалила відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомляє телеканал Sky News.



Очікується, що найближчим часом королева призначить прем'єркою Ліз Трасс та доручить їй формування нового уряду. Трас стане 15-м прем'єром, призначеним Єлизаветою ІІ.



Джонсон на тлі скандалів за його участю заявив 8 липня, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового голову партії. Напередодні лідером Консервативної партії обрали Ліз Трасс, яка обіймала посаду глави МЗС в уряді Джонсона.