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За последний месяц из пяти областей Украины эвакуировали более 60 тысяч человек – Верещук

06 сентября 2022, 15:21

За последний месяц из пяти областей Украины эвакуировали более 60 тысяч человек – Верещук

За последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев за последний месяц. Об этом рассказала министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Большинство регионов нашего государства продолжают принимать внутренне перемещенные лица, приехавшие с прифронтовых и оккупированных территорий. Только за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, большинство из них эвакуировано более 60 тысяч наших граждан. Это женщины, дети, маломобильные люди и пожилые люди. И этот процесс продолжается ежедневно», – сказала Верещук.

Она обратилась к руководителям мест компактного проживания переселенцев с просьбой организовать, сформировать перечень нужд, которые невозможно решить самостоятельно, и передать их непосредственно Минреинтеграции.

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