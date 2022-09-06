За останній місяць із п'яти областей України евакуювали понад 60 тисяч людей – Верещук

За останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



«Більшість регіонів нашої держави продовжують приймати внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з прифронтових та окупованих територій. Лише за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, евакуйовано понад 60 тисяч наших громадян. Це жінки, діти, маломобільні люди та люди похилого віку. І цей процес продовжується щодня», – сказала Верещук.



Вона звернулася до керівників місць компактного проживання переселенців із проханням організувати, сформувати перелік потреб, які неможливо вирішити самостійно, та передати їх безпосередньо Мінреінтеграції.