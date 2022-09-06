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В Японии запустили фейерверк в знак поддержки Украины

06 сентября 2022, 22:44

В Японии запустили фейерверк в знак поддержки Украины

В Японии запустили фейерверк в цветах украинского национального флага в знак поддержки Украины. Об этом сообщает Посольство Украины в Японии.

Отмечается, что фейерверк был создан и запущен в Хакубе префектуры Нагано местной компанией-производителем.

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