С 1 октября будет увеличена сумма компенсация за жилье для переселенцев

Компенсация за предоставление жилья временно перемещенным лицам будет увеличена до 900 гривен с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«6 сентября правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Эта договоренность состоялась при содействии Минреинтеграции. Она позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток"», - говорится в сообщении.



Отмечается, что указанная программа предусматривает предоставление государственной компенсации за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил переселенцев из временно оккупированных территорий или зон боевых действий.



Ранее сумма компенсации составляла 450 гривен за человека в месяц.