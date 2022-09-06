З 1 жовтня буде збільшено суму компенсації за житло для переселенців

Компенсацію за надання житла тимчасово переміщеним особам буде збільшено до 900 гривень з 1 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«6 вересня уряд уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння Мінреінтеграції. Вона дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у рамках програми "Прихисток"», - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що зазначена програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно дав притулок переселенцям із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій.



Раніше сума компенсації становила 450 гривень за особу на місяць.