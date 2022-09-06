В Балаклее уничтожен склад боеприпасов: Что известно о возможном контрнаступлении ВСУ

Харьковская область. Скриншот

В оккупированной Балаклее уничтожен склад боеприпасов российских сил. Видео опубликовано Группировкой объединенных сил ВСУ.



Также уничтожены установки С300 и САУ.





Сегодня днем ряд российских Telegram-каналов и российские военкоры сообщали о контрнаступлении ВСУ в этом районе. В частности, отмечалось, что у Балаклеи идут ожесточенные бои. Украинские военные стреляют из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО и якобы закрепились на окраинах города. Сообщалось и о том, что украинские военные отбили Вребовку, об обострении на Изюмском направлении, вблизи Изюма и «на всем протяжении Харьковского фронта».



О контрнаступлении и прорыве на фронте писали и некоторые украинские Telegram-каналы.



При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона заявил, что у него нет информации о возможном продвижении Вооруженных сил Украины в регионе.



По его словам, в оккупации находится около 30 процентов территории области. Российская армия продолжает обстреливать разные районы Харьковщины, включая Харьков.



По информации «ВВС News — Русская служба», во Вребовке был расположен военный арсенал.



«Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов — по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею», — отмечается в сообщении.



В Генштабе ВСУ эту информацию не подтверждают и не опровергают.



Напомним, что Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут основные потоки снабжения российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск Донецкой области. Через Балаклею проходит трасса на Купянск — железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.



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