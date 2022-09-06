У Балаклії знищено склад боєприпасів: Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ

Харківська область. Скріншот

В окупованій Балаклії знищено склад боєприпасів російських сил. Відео опубліковано Угрупуванням об'єднаних сил ЗСУ.



Також знищено установки С300 та САУ.





Сьогодні вдень низка російських Telegram-каналів та російські військкори повідомляли про контрнаступ ЗСУ у цьому районі. Зокрема, наголошувалося, що у Балаклії точаться запеклі бої. Українські військові стріляють із великокаліберної артилерії та РСЗВ та нібито закріпилися на околицях міста. Повідомлялося й про те, що українські військові відбили Вребівку, про загострення на Ізюмському напрямку, поблизу Ізюма та «протягом усього Харківського фронту».



Про контрнаступ та прорив на фронті писали й деякі українські Telegram-канали.



При цьому голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону заявив, що він не має інформації про можливе просування Збройних сил України в регіоні.



За його словами, в окупації перебуває близько 30 відсотків території області. Російська армія продовжує обстрілювати різні райони Харківщини, зокрема Харків.



За інформацією «ВВС News — Російська служба», у Вребівці був розташований військовий арсенал.



«Проросійські телеграм-канали сповнені тривожних постів — за їхньою інформацією, українська армія заволоділа селищем Вербівка під Балаклією, де базується великий російський арсенал. Інші джерела повідомляють, що українські війська вже зайняли саму Балаклію», — зазначається у повідомленні.



У Генштабі ЗСУ цю інформацію не підтверджують та не спростовують.



Нагадаємо, що Балаклія розташована на північний захід від Ізюма, через неї йдуть основні потоки постачання російського угрупування, націленого на Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Через Балаклію проходить траса на Куп'янськ — залізничну станцію, на яку з російської території надходить основний обсяг вантажів військового призначення.



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