Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Киев призывает крымчан проверить убежища — на период, когда начнется деоккупация, запастись водой и купить аварийные зарядки для телефонов. Что именно готовится?
- «Укрзализныця» запускает эвакуационные поезда для желающих покинуть Крым из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.
- В Крыму решили бесплатно выделять участки тем, кто отличился, воюя на стороне России; местные жители возмущены несправедливостью, поскольку нуждающиеся годами стоят в очереди на выделение земли.
- В Крыму растет число детей, зараженных коронавирусом. Вводить тотальные ограничительные карантинные меры на полуострове не собираются.
- Под Симферополем коммунальщики уничтожили созданный век назад уникальный источник питьевой воды.
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