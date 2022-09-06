Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:
- Київ закликає кримчан перевірити укриття — на період, коли почнеться деокупація, запастись водою та купити аварійні зарядки для телефонів. Що саме готується?
- «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для охочих залишити Крим із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.
- У Криму вирішили безкоштовно виділяти ділянки тим, хто відзначився, воюючи на боці Росії; місцеві жителі обурені несправедливістю, оскільки ті, хто потребує років, стоять у черзі на виділення землі.
- У Криму зростає кількість дітей, заражених коронавірусом. Вводити тотальні обмежувальні карантинні заходи на півострові не мають наміру.
- Під Сімферополем комунальники знищили створене століття тому унікальне джерело питної води.
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