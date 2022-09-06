Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►

06 вересня 2022, 22:51

Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►

Вийшов новий дайджест проекту «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Київ закликає кримчан перевірити укриття — на період, коли почнеться деокупація, запастись водою та купити аварійні зарядки для телефонів. Що саме готується?
  • «Укрзалізниця» запускає евакуаційні потяги для охочих залишити Крим із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.
  • У Криму вирішили безкоштовно виділяти ділянки тим, хто відзначився, воюючи на боці Росії; місцеві жителі обурені несправедливістю, оскільки ті, хто потребує років, стоять у черзі на виділення землі.
  • У Криму зростає кількість дітей, заражених коронавірусом. Вводити тотальні обмежувальні карантинні заходи на півострові не мають наміру.
  • Під Сімферополем комунальники знищили створене століття тому унікальне джерело питної води.

Підписуйтесь на канали «Крим сьогодні» у YouTube та Telegram.

Ще за темою

Місця
Крим
Інше
Війна евакуація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:51
Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►
22:24
Вибухова ампутація ніг: Окупанти заявили, що «комендант» Бердянська вижив
20:27
«Комендант» Бердянська після вибуху помер у лікарні
19:55
В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі
18:14
Військовополонені перебувають у смертельній небезпеці — заява родичів
17:34
Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
14:44
Потужний вибух в окупованому військами РФ Енергодарі, місто знеструмлене — мер
13:34
У «ДНР» заявили про поранення мешканця Донецька та пошкодження трьох будинків
12:27
У Кремлі розповіли, коли Путін відвідає Донбас
12:14
«ДНР» заявила про захоплення силами РФ двох сіл на кордоні із Запорізькою областю
11:30
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
11:18
Окупанти на Луганщині мобілізованих працівників змінюють на росіян — ОВА
23:52
Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►
Всі новини
23:52
«Шахтар» обіграв «Лейпциг» у Лізі чемпіонів
22:51
Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►
22:48
ЗСУ звільнили низку населених пунктів на півдні України
22:44
В Японії запустили феєрверк на знак підтримки України
22:24
Вибухова ампутація ніг: Окупанти заявили, що «комендант» Бердянська вижив
21:58
Окупанти ввечері вдарили по Марганцю
21:26
Серед українських військовополонених є жінки, зокрема вагітні
20:59
У Балаклії знищено склад боєприпасів: Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ
20:55
Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу
20:27
«Комендант» Бердянська після вибуху помер у лікарні
19:55
В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі
19:49
В Україні остаточно заборонено «Партію Шарію»
19:31
МАГАТЕ підтвердило розміщення Росією військової техніки та персоналу на Запорізькій АЕС
19:24
Ракетні та авіаудари, артобстріли: У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на Донбасі
18:35
Вибух на виставці у Чернігові, де було поранено дітей: Підозрюваних військових взяли під варту
Всі новини
ВІДЕО
Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►
06 вересня, 22:51
У Балаклії знищено склад боєприпасів: Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ
06 вересня, 20:59
Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►
06 вересня, 11:30

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти