На Донетчине из-за обстрелов погибли трое людей, еще двое ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти гражданских зафиксированы в Георгиевке, Красногоровке и Парасковиевке.



Еще два человека ранены: в Георгиевке и Красногоровке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 803 человека. 2023 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



