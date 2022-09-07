На Донеччині через обстріли загинули троє людей, ще двоє поранено

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті цивільних зафіксовано у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці.



Ще двох людей поранено: у Георгіївці та Красногорівці.



За даними української сторони, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинуло 803 особи. 2023 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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