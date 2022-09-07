ВСУ успешно отразили ряд атак на Донетчине

Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают оккупантам продвигаться вглубь территории Украины. Украинским военным удалось успешно отразить атаки противника в районах Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что противник вел обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.



На Славянском направлении обстрелам подверглись Славянск, Великая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое.



На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.



На Бахмутском направлении оккупанты вели обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка.



На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.



На Новопавловском направлении обстреляны районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.



Также в Генштабе подчеркнули, что частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в Александровке Харьковской области, несут существенные потери.



«Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести», — сообщили в ведомстве.

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