ЗСУ успішно відбили низку атак на Донеччині

07 вересня 2022, 10:47

ЗСУ успішно відбили низку атак на Донеччині

Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дають окупантам просуватися вглиб території України. Українським військовим вдалося успішно відбити атаки противника в районах Григорівки, Зайцева, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що противник вів обстріл військової та цивільної інфраструктури з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Слов'янському напрямку зазнали обстрілів Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.

На Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченка, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.

Також у Генштабі наголосили, що приватні військові компанії, які діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Олександрівці Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

«Окремі підрозділи налічують понад 40 відсотків тяжко пораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та вважаються зниклими безвісти», — повідомили у відомстві.

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