Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы

Власти Литвы, Латвии и Эстонии достигли договоренности об ограничении въезда граждан России через сухопутные границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.



«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС», - говорится в сообщении.



По его словам, решения об ограничении будут принимать правительства каждой страны отдельно в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.



Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.



В то же время Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.