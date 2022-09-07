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Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы

07 сентября 2022, 12:10

Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы

Власти Литвы, Латвии и Эстонии достигли договоренности об ограничении въезда граждан России через сухопутные границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

«Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС», - говорится в сообщении.

По его словам, решения об ограничении будут принимать правительства каждой страны отдельно в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.

Исключения из запрета на въезд сделают для водителей фур, дипломатов и граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

В то же время Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

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