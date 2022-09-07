Латвія, Литва та Естонія обмежать в'їзд росіян через сухопутні кордони

07 вересня 2022, 12:10

Латвія, Литва та Естонія обмежать в'їзд росіян через сухопутні кордони

Влада Литви, Латвії та Естонії досягла домовленості про обмеження в'їзду громадян Росії через сухопутні кордони. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс у Twitter.

«Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС», - йдеться у повідомленні.

За його словами, рішення про обмеження прийматимуть уряди кожної країни окремо відповідно до законодавства. Нові правила набудуть чинності одночасно.

Винятки із заборони на в'їзд зроблять для водіїв фур, дипломатів та громадян, які в'їжджають із сімейних та гуманітарних причин.

Водночас, Фінляндія не обмежуватиме в'їзд російським туристам до відповідного рішення Єврокомісії, повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни.

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