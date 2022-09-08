Норвегия передаст Украине ракеты Hellfire и приборы ночного видения

Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки и блоки наведения. А также приборы ночного видения для ВСУ. Об этом объявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грамм, сообщается на сайте Норвежского правительства.



«Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами. По словам министра обороны Берна Арильда Грама, ракетой легко управлять, ее можно использовать как против наземных, так и морских целей», - говорится в сообщении.



Норвежские инструкторы также провели обучение по использованию Hellfire для украинских военных. Отмечается, что срок эксплуатации системы Hellfire подходит к концу, их планировалось поэтапно снять с вооружения.



Ракета AGM-114 Hellfire – это американская управляемая противотанковая ракета класса «воздух-земля», запускаемая из закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Направляется на цель лучом лазера или другими системами. Применяется против объектов с сильной панцирной защитой с вертолетов (AH-64 Apache), самолетов, беспилотных аппаратов (Northrop Grumman MQ-8), наземных транспортных средств (HMMWV).