Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення

Норвегія передасть Україні близько 160 ракет Hellfire, пускові майданчики та блоки наведення, а також прилади нічного бачення для ЗСУ. Про це оголосив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам, повідомляється на сайті Норвезького уряду.



«Ця зброя, про яку просила Україна, і вона стане в нагоді у боротьбі з російськими окупаційними силами. За словами міністра оборони Берна Арільда Грама, ракетою легко управляти, її можна використовувати як проти наземних, так і морських цілей», - йдеться у повідомленні.



Норвезькі інструктори також провели навчання з використання Hellfire для українських військових. Зазначається, що термін експлуатації системи Hellfire добігає кінця, їх планувалося поетапно зняти з озброєння.



Ракета AGM-114 Hellfire - це американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з метою. Спрямовується на мету променем лазера або іншими системами. Застосовується проти об'єктів із сильним панцирним захистом з вертольотів (AH-64 Apache), літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).