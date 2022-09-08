Росармия выпустила ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря

Российские оккупанты выпустили ракету по Кривому Рогу с направления Азовского моря. Она была сбита силами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Оперативной группировки войск «Каховка».



«Враг атаковал Криворожский район крылатой ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность", выпущенной Су-35 с направления Азовского моря. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена в воздухе», - сказано в сообщении.



Информации о пострадавших нет.



Ранее о ракетном ударе заявил городской голова города Александр Вилкул.