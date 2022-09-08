Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Громкое убийство в Ялте: люди вышли на стихийный митинг к зданию МВД. Что известно о задержанных?
- Украина впервые признала, что военные объекты в Крыму были поражены серией ракетных ударов — главком ВСУ.
- Под Керчью проводят учения с использованием военной техники и средств, имитирующих боеприпасы.
- В Севастополе решили наградить гражданских, участвовавших в войне, чтобы они не увольнялись с работы.
- На серверах судостроительного завода «Залив» ФСБ обнаружила программу-вирус для перехвата данных.
- В Симферополе решили починить неработающий фонтан «Шахматы», бюджет работ завышен в несколько раз.
- Севастопольское жилье теряет привлекательность — цена квадратного метра «вторички» в городе упала.
- В Евпатории выбросили в мусорный контейнер прогулочный катер.