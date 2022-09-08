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Убийство в Ялте: толпа людей вышла к зданию МВД, требуя честного расследования — Крым сегодня ►

08 сентября 2022, 18:30

Убийство в Ялте: толпа людей вышла к зданию МВД, требуя честного расследования — Крым сегодня ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • Громкое убийство в Ялте: люди вышли на стихийный митинг к зданию МВД. Что известно о задержанных?
  • Украина впервые признала, что военные объекты в Крыму были поражены серией ракетных ударов — главком ВСУ.
  • Под Керчью проводят учения с использованием военной техники и средств, имитирующих боеприпасы.
  • В Севастополе решили наградить гражданских, участвовавших в войне, чтобы они не увольнялись с работы.
  • На серверах судостроительного завода «Залив» ФСБ обнаружила программу-вирус для перехвата данных.
  • В Симферополе решили починить неработающий фонтан «Шахматы», бюджет работ завышен в несколько раз.
  • Севастопольское жилье теряет привлекательность — цена квадратного метра «вторички» в городе упала.
  • В Евпатории выбросили в мусорный контейнер прогулочный катер.

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