Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►

08 вересня 2022, 18:30

Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • Гучне вбивство у Ялті: люди вийшли на стихійний мітинг до будівлі МВС. Що відомо про затриманих?
  • Україна вперше визнала, що військові об'єкти в Криму були вражені серією ракетних ударів – головком ЗСУ.
  • Під Керчю проводять навчання з використанням військової техніки та засобів, що імітують боєприпаси.
  • У Севастополі вирішили нагородити громадянських, які брали участь у війні, щоб не звільнялися з роботи.
  • На серверах суднобудівного заводу «Затока» ФСБ виявила програму-вірус для перехоплення даних.
  • У Сімферополі вирішили відремонтувати непрацюючий фонтан «Шахмати», бюджет робіт завищений у кілька разів.
  • Севастопольське житло втрачає привабливість — ціна квадратного метра «вторинки» у місті впала.
  • У Євпаторії викинули у контейнер для сміття прогулянковий катер.

Ще за темою

Місця
Крим

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
16:52
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинули двоє людей
15:45
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
15:44
У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
11:17
Окупанти вивозять із Куп'янська на Харківщині жінок та дітей
10:25
Окупанти обстріляли Донецьку область касетними боєприпасами
09:44
«ДНР» повідомила про поранення п'ятьох мирних жителів
Всі новини
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
18:16
Мешканців окупованих територій закликають не передавати свої персональні дані загарбникам
17:59
Росармія випустила ракету по Кривому Рогу з напрямку Азовського моря.
17:23
Переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
16:53
У ЗСУ заявили, що Білорусь не веде підготовку атаки України
16:52
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинули двоє людей
16:36
Прокурори розпочали розслідування за фактами обстрілу Торецька та Бахмута 8 вересня
16:35
В Україні тестують нову систему оповіщення щодо НС. Вона працює через телефон
16:00
Країни Балтії та Польща з 19 вересня закриють в'їзд громадянам Росії
15:45
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
15:44
У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало
15:33
У Міноборони України розповіли про новий пакет військової допомоги США
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:11
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку
Всі новини
ВІДЕО
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
08 вересня, 18:30
Росія відступає під Балаклією та Херсоном — що відбувається в окупації ►
08 вересня, 15:45
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
08 вересня, 09:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти