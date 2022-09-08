Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Гучне вбивство у Ялті: люди вийшли на стихійний мітинг до будівлі МВС. Що відомо про затриманих?
- Україна вперше визнала, що військові об'єкти в Криму були вражені серією ракетних ударів – головком ЗСУ.
- Під Керчю проводять навчання з використанням військової техніки та засобів, що імітують боєприпаси.
- У Севастополі вирішили нагородити громадянських, які брали участь у війні, щоб не звільнялися з роботи.
- На серверах суднобудівного заводу «Затока» ФСБ виявила програму-вірус для перехоплення даних.
- У Сімферополі вирішили відремонтувати непрацюючий фонтан «Шахмати», бюджет робіт завищений у кілька разів.
- Севастопольське житло втрачає привабливість — ціна квадратного метра «вторинки» у місті впала.
- У Євпаторії викинули у контейнер для сміття прогулянковий катер.