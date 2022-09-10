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Треть территории Украины нужно разминировать. На это уйдут годы

10 сентября 2022, 10:38

Треть территории Украины нужно разминировать. На это уйдут годы

Разминирование. Скриншот Разминирование. Скриншот

Минирование территорий, как один из самых подлых методов ведения войны, естественно, не записан ни в одной конвенции или резолюции. Но он есть. В результате полномасштабного вторжения России минами и взрывоопасными предметами (ВОП) загрязнены почти 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Благодаря работе саперов, пиротехников, спасателей удалось сократить потенциально опасную территорию. Выявлено более 192 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе более 2100 авиабомб. На разминирование всех земель уйдут годы. О работе саперов — в материале «Новостей Донбасса».


 
Российская армия использует весь свой арсенал

Гуманитарное разминирование сегодня проводят в девяти украинских областях. Чаще всего саперам приходится иметь дело с так называемыми минами дистанционного минирования. Это издержки артиллерийской войны. Но в целом российская армия использует весь свой арсенал.

«У нас есть большое количество установленных врагом так называемых мин ОЗМ. Это противопехотные мины, которые достаточно серьезны, они практически не подлежат разминированию, а только уничтожению. ПФМ, "лепестки", их настолько много, что конкретно выделить, каких больше, каких меньше, — сложно», — пояснил эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский.

Отдельная история — растяжки. Их особенно много было на линии разграничения на Донбассе. Причем, оставляет их противник уже не только под ногами.

«Они могли размещаться еще и на уровне шеи. Предположим, заходит человек или группа людей в заброшенное здание. Кто-то не заметил эту растяжку, которая размещена на уровне шеи. И человеку отрывает голову гранатой. Так ногу может оторвать, а так отрывает голову. Самые различные ухищрения есть. Минирование вещей, минирование помещений, минирование трупов», — рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Саперы не знают, что лежит, и с каким секретом

Из 300 тысяч квадратных километров заминированных украинских территорий удалось очистить от взрывоопасных предметов 115 тысяч. 185 — остаются опасными. Но еще опаснее то, что минирование чаще всего проводилось в спешке без какой-либо хотя бы примерной карты минных полей.

«Самое сложное для сапера в разминировании — это неизвестность. То есть, когда он идет что-то доставать, то он не знает, что там лежит, с каким секретом. Вот это самое тяжелое. А в остальном работа очень простая, когда ты все знаешь. Сапер разминированию учится каждые полгода, то есть всю жизнь вы — студент», — рассказал Пятковский.

Разминирования требуют и украинские моря, реки, водохранилища. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывоопасными предметами может быть загрязнено примерно 19 тысяч квадратных километров акватории в Украине. Но здесь дело может пойти быстрее. Главное, чтоб прекратились российские ракетные обстрелы. Британия уже передала Украине специальные дроны обнаружения мин под толщей воды. А вот на земле процесс разминирования будет очень долгим. По сути, поставить мину — это пять-десять минут времени. Найти ее и обезвредить — иногда десятилетия.

«Если так рассчитывать, по европейским мерам и подсчетам, то в среднем один год войны — это примерно десять лет разминирования. В нашем случае это, наверное, будет еще дольше. На сегодняшний момент, чтоб разминировать эту территорию, это должны быть специалисты не только те, которые находятся в армии. Это должны быть сертифицированные, должны пройти сертификацию в Каменец-Подольском, в Международном центре гуманитарного разминирования», — отметил Пятковский.

Что нужно делать населению

Пока специалисты работают, гражданскому населению стоит выполнять все до единого предписания. И прежде всего, не стараться проникнуть в деоккупированный населенный пункт, что называется, «первой лошадью». Только после того, как саперы разрешат, можно будет вернуться. И быть очень осторожными.

«Я бы ходил только по асфальтированным дорогам, где все видно, что лежит под ногами. Ни в коем случае не заходил бы в посадки, где есть высокая трава и деревья. Поскольку в той же траве могут находиться все эти взрывоопасные элементы, в том числе растяжки, которые невозможно заметить и которые еще не были обезврежены. Ну, и безусловно, сильно бы опасался брать в руки вещи, которые просто лежат, не подходил бы к трупам и весьма опасался заходить в полуразрушенные здания, даже если это ваш дом», — перечислил Попович.

Это жестокая реальность любой войны. Американские солдаты до сих пор вспоминают, как в Ираке находили мины в детских игрушках. А сколько оставленных и не найденных «сюрпризов» после Второй мировой войны осталось в украинской земле, точно уже никто не скажет. Теперь предстоит справляться с последствиями и российского полномасштабного вторжения.

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