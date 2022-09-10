Изюм, Купянск, Лиман: Какие города освободили ВСУ ►

В последние дни события на оккупированной территории Харьковской области развиваются стремительно. Еще вчера было неясно, вероятно ли освобождение Купянска. А сегодня различные источники, в том числе и из среды украинских военных, уже публикуют информацию о деоккупации Изюма. Если она соответствует действительности, российские войска теперь практически лишены возможности снабжения на северном направлении.



Неоднозначная ситуация с Лиманом Донецкой области. По нашим источникам, город освобожден. Российская сторона сообщает, что утром Лиман подвергся артиллерийским ударам. После этого позиции оккупационных войск были атакованы из района Старого Каравана. Днем якобы шел бой в Диброво и под Брусовкой. Основной контингент со стороны оккупантов под Лиманом, по словам самих ставленников Кремля, — подразделение Барс. После полудня некоторые телеграмм каналы сообщили о сдаче Лимана. Пророссийские военные блогеры подчеркивают, что в случае потери города может встать вопрос необходимости отвода всей Изюмской группировки.



Также неясно, под чьим контролем, например, Святогорск. Если посмотреть по картам, то видно: пройти к Лиману без деоккупации этого населенного пункта сложно.



Анализируем ситуацию в этом видео.