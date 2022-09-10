Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►

10 вересня 2022, 22:39

Ізюм, Куп'янськ, Лиман: Які міста звільнили ЗСУ ►

В останні дні події на окупованій території Харківської області стрімко розвиваються. Ще вчора було неясно, чи можливе звільнення Куп'янська. А сьогодні різні джерела, в тому числі і серед українських військових, вже публікують інформацію про деокупацію Ізюма. Якщо він відповідає дійсності, російські війська тепер практично позбавлені можливості постачання на північному напрямку.

Неоднозначна ситуація із Лиманом Донецької області. За нашими джерелами, місто звільнено. Російська сторона повідомляє, що вранці Лиман зазнав артилерійських ударів. Після цього позиції окупаційних військ атакували з району Старого Каравану. Вдень нібито йшов бій у Діброві та під Брусівкою. Основний контингент з боку окупантів під Лиманом, за словами самих ставлеників Кремля, – підрозділ Барс. Після полудня деякі телеграми канали повідомили про здачу Лимана. Проросійські військові блогери наголошують, що у разі втрати міста може постати питання необхідності відведення всього Ізюмського угруповання.

Також неясно, чиїм контролем, наприклад, Святогірськ. Якщо подивитися картами, то видно: пройти до Лимана без деокупації цього населеного пункту складно.

Аналізуємо ситуацію у цьому відео.

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