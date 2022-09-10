Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили более 30 населенных пунктов. Среди них Балаклея, Изюм и Купянск. Минобороны РФ отчитывается о «перегруппировке».

Деоккупация на Донбассе. ВСУ заходят в Лиман. Глава Луганской области заявляет: ВСУ также на окрестностях Лисичанска. Тем временем боевики и их пособники покидают Сватово.

Снова под обстрелом Авдеевка в Бахмут. Российские войска вели обстрелы по всей линии фронта — от Волновахского до Бахмутского районов.

Трое человек погибли от обстрелов Привокзального рынка в Донецка. Также взрывы слышны в Макеевке и Новотроицком.