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В восточных областях — проблемы со светом после российских ударов

11 сентября 2022, 21:11

В восточных областях — проблемы со светом после российских ударов

В восточных областях Украины сообщают о перебоях с электроэнергией. В отдельных городах или вообще нет света, или же скачки напряжения.

Проблемы с электроэнергией начались после российских ударов в воскресенье вечером. Власти сообщают об ударах по критической инфраструктуре.

По неподтвержденной пока информации удары были нанесены по Харьковской ТЭЦ-5 и Кременчугской ТЭЦ. Также в соцсетях публикуют фотографии последствий ударов по объектам в Днепре и Павлограде.

Проблемы со светом в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях.

В частности, в Донецкой области пропал свет в Краматорске и Славянске.

В воскресенье вечером российские войска нанесли ряд ударов по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, на местах попаданий начались пожары, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Полтавские энергетики работают над скорейшем восстановлением электроснабжения и водоснабжения в Полтаве, которое прекратилось в результате ракетных обстрелов российских войск, сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий из-за снижения напряжения электросетей рекомендовал жителям региона выключить электроприборы и бытовую технику для избежания повреждения.

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