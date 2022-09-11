В восточных областях Украины сообщают о перебоях с электроэнергией. В отдельных городах или вообще нет света, или же скачки напряжения.



Проблемы с электроэнергией начались после российских ударов в воскресенье вечером. Власти сообщают об ударах по критической инфраструктуре.



По неподтвержденной пока информации удары были нанесены по Харьковской ТЭЦ-5 и Кременчугской ТЭЦ. Также в соцсетях публикуют фотографии последствий ударов по объектам в Днепре и Павлограде.



Проблемы со светом в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях.



В частности, в Донецкой области пропал свет в Краматорске и Славянске.



В воскресенье вечером российские войска нанесли ряд ударов по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области, на местах попаданий начались пожары, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Полтавские энергетики работают над скорейшем восстановлением электроснабжения и водоснабжения в Полтаве, которое прекратилось в результате ракетных обстрелов российских войск, сообщил мэр Полтавы Александр Мамай.



Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий из-за снижения напряжения электросетей рекомендовал жителям региона выключить электроприборы и бытовую технику для избежания повреждения.