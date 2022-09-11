У східних областях України повідомляють про перебої з електроенергією. В окремих містах або взагалі немає світла, або стрибки напруги.



Проблеми з електроенергією почалися після російських ударів у неділю увечері. Влада повідомляє про удари по критичній інфраструктурі.



За непідтвердженою поки що інформацією удари були завдані по Харківській ТЕЦ-5 та Кременчуцькій ТЕЦ. Також у соцмережах публікують фото наслідків ударів по об'єктах у Дніпрі та Павлограді.



Проблеми зі світлом у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській областях.



Зокрема, на Донеччині зникло світло в Краматорську та Слов'янську.



У неділю ввечері російські війська завдали ряд ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області, на місцях влучень почалися пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.



Полтавські енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання та водопостачання у Полтаві, яке припинилося внаслідок ракетного обстрілу російських військ, повідомив мер Полтави Олександр Мамай.



Голова Сумської ОВ Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям регіону вимкнути електроприлади та побутову техніку для уникнення пошкодження.