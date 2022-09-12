В Херсонской области ВСУ освободили пять населенных пунктов

Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на Херсонщине. Об этом на брифинге сообщила руководительница объединенного пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк, передает «Интрерфакс-Украина».



«Есть освобожденные площади около 500 квадратных км. Можем провозгласить, что населенные пункты Херсонщины Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодня уже освобождены и полностью под украинским флагом», - сказала она.



По ее словам, там зачищена территория и сейчас продолжаются дополнительные мероприятия.



«Но население этих населенных пунктов уже полностью под юрисдикцией Украины», - подчеркнула Гуменюк.



Она добавила, что обстрелы этих территорий еще продолжаются. Кроме того, отступая, противник заминировал часть территорий.