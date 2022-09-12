На Херсонщині ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів

Збройні сили України звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині. Про це на брифінгу повідомила керівниця об’єднаного прес-центру ОК «Південь» Наталія Гуменюк, передає «Інтерфакс-Україна».



«Є звільнені площі близько 500 квадратних км. Можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на сьогодні вже звільнені та повністю під українським прапором», — сказала вона.



За її словами, там зачищено територію і зараз тривають додаткові заходи.



«Але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України», — наголосила Гуменюк.



Вона додала, що обстріл цих територій ще триває. Крім того, відступаючи, противник замінував частину територій.