За месяц из опасных регионов уже выехало 73 тысячи украинцев – Минреинтеграции

За месяц из регионов ведения боевых действий и временно оккупированных территорий уже выехало 73 тысячи украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«За два минувших дня из опасных регионов и ВОТ выехало около 4 тысяч граждан. Таким образом, общее количество эвакуированных в течение последнего месяца на сегодняшний день составляет более 73 тысяч украинцев», - говорится в сообщении.



Так, в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области выехало ориентировочно 16 тысяч мирных граждан, со временно оккупированных территорий Херсонской области – почти 22 тысячи, из оккупированных территорий Запорожской области – около 28 тысяч, с оккупированных территорий Харьковской области – примерно 5 тысяч человек.