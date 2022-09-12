За місяць із небезпечних регіонів уже виїхало 73 тисячі українців – Мінреінтеграції

За місяць із регіонів ведення бойових дій та тимчасово окупованих територій уже виїхало 73 тисячі українців. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«За два минулі дні з небезпечних регіонів та ТОТ виїхало близько 4 тисяч громадян. Таким чином, загальна кількість евакуйованих протягом останнього місяця на сьогоднішній день становить понад 73 тисячі українців», - йдеться у повідомленні.



Так, у рамках обов'язкової евакуації з Донецької області виїхало орієнтовно 16 тисяч мирних громадян, із тимчасово окупованих територій Херсонської області – майже 22 тисячі, з окупованих територій Запорізької області – близько 28 тисяч, з окупованих територій Харківської області – приблизно 5 тисяч осіб.