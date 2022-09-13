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В Минреинтеграции рассказали о восстановлении связи на деоккупированных территориях

13 сентября 2022, 15:25

В Минреинтеграции рассказали о восстановлении связи на деоккупированных территориях

В Минреинтеграции заявляют, что на деоккупированных территориях будут как можно быстрее восстанавливать связь и интернет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В населенные пункты, которые ВСУ активно освобождают от врага, должна вернуться связь с внешним миром. Это возобновит коммуникацию людей между собой и с властью. И именно таким должен быть один из первоочередных шагов Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах, прежде всего, разминируют местность, восстановят электропитание, запустят интернет-провайдеров и наладят связь.

В частности, такие работы уже начинаются в Харьковской области. В настоящее время восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея. Также на этих территориях планируется как можно быстрее запустить систему спутниковой связи Starlink.

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