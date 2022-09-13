У Мінреінтеграції розповіли про відновлення зв'язку на деокупованих територіях

У Мінреінтеграції заявляють, що на деокупованих територіях якнайшвидше відновлюватимуть зв'язок та інтернет. Про це повідомляє прес-служба відомства.



«У населені пункти, які ЗСУ активно звільняють від ворога, має повернутися зв'язок із зовнішнім світом. Це відновить комунікацію людей між собою та з владою. І саме таким має бути один із першочергових кроків Координаційного штабу з питань окупованих територій», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у звільнених населених пунктах насамперед розмінують місцевість, відновлять електроживлення, запустять інтернет-провайдерів та налагодять зв'язок.



Зокрема, такі роботи вже розпочинаються у Харківській області. Наразі відновлено мобільний зв'язок одного з операторів у місті Балаклія. Також на цих територіях планується якнайшвидше запустити систему супутникового зв'язку Starlink.